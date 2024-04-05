مسؤول أوروبي: فتح إسرائيل لمعابر المساعدات مؤقتا لغزة ليس كافيا وعليها فورا وقف استخدام الجوع سلاحا

القدس المحتلة / سما/

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال يوم الجمعة إن إعلان إسرائيل فتح المعابر لدخول المساعدات بشكل مؤقت إلى غزة "ليس كافيا" نظرا لحجم الأزمة الإنسانية في القطاع.

وكتب ميشال على منصة "إكس": "إن الأطفال والرضع في غزة يموتون بسبب سوء التغذية، ويلزم بذل جهود كبيرة وعاجلة للكف على الفور عن استخدام الجوع أداة من أدوات الحرب في غزة".

وأضاف أن "إعلان إسرائيل إعادة فتح معبر إيريز بشكل مؤقت والسماح بدخول المساعدات عبر ميناء أسدود ليس كافيا".

وأعلنت إسرائيل الجمعة أنها ستسمح على نحو "مؤقت" بإيصال مساعدات إلى شمال قطاع غزة المهدد بالمجاعة، بعد ساعات من تحذير الولايات المتحدة من تحول محتمل في سياستها بشأن الحرب التي تشنها إسرائيل.

وأمس الخميس، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيسمح "مؤقتا" بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر حدودها مع شمال القطاع، حيث سيعاد فتح معبر إيريز للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر.