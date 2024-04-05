  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

اليمن: 150 مظاهرة في 15 مدينة تضامنا مع الفلسطينيين

الجمعة 05 أبريل 2024 07:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليمن: 150 مظاهرة في 15 مدينة تضامنا مع الفلسطينيين



صنعاء/سما/

نطلقت في اليمن أكثر من 150 مظاهرة، الجمعة، دعما للشعب الفلسطيني، وتزامنا مع "يوم القدس العالمي" الموافق الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.

وأفادت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثي اليمنية "بخروج مسيرات جماهيرية في أكثر من 150 ساحة بـ 15 محافظة يمنية لإحياء ليوم القدس العالمي".

ووفق الدعوات للمسيرات التي أطلقتها الجماعة، الخميس، فإن من أبرز المحافظات التي خرجت فيها التظاهرات صنعاء والمحويت وصعدة (شمال)، وحجة والحديدة (غرب)، والبيضاء (وسط).

ورفع المتظاهرون في "ميدان السبعين" أكبر ميادين صنعاء "الأعلام اليمنية والفلسطينية ولافتات متضامنة مع الشعب الفلسطيني"، وفق القناة.

كما رددوا هتافات منها: "القدس قضيتنا الأولى. نأتيها وعدا مفعولا"، و"يا غزة نحن معكم.. أنتم لستم وحدكم".

يأتي ذلك فيما تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، أسفرت عن عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية، ما استدعى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".

الأكثر قراءة اليوم

للمرة الاولى ..بايدن يطلب من إسرائيل أن تغير أسلوبها في غزة وإلا ستواجه عواقب ..

إسرائيل تعترف بالخطأ وتقيل قائد لواء عقب استشهاد عمال إغاثة بغزة..

لأول مرة منذ 7 أكتوبر.. الكابينيت الإسرائيلي يوافق على فتح معبر "إيريز"

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يدعو لـ"جهاد شامل" لإنقاذ غزة

تحليل إسرائيلي: "إسرائيل توسع حربا لا يمكن الانتصار فيها بوجود قيادة متهتكة"

182يوما من الحرب.. شهداء بالعشرات والاحتلال يفرج عن 100 أسير

الجيش الإسرائيلي: استهداف موظفي المطبخ المركزي كان خطأ خطير

الأخبار الرئيسية

غالانت: "العدو يتلقى ضربات صعبة في كل المواقع ويبحث عن طرق للرد.."

photo_2024-04-05_16-55-45

مسلح يتسلل من الأراضي الأردنية ويطلق النار صوب دورية إسرائيلية

20240403142122afpp-afp_34nd9he.h-1-730x438

والد عامل إغاثة أمريكي كندي قُتل في غزة يقول إن ابنه شعر بالحاجة لتقديم المساعدة (فيديو)

"ضغوط أميركية" من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة في غزة خلال أيام عيد الفطر

2bde5147-9e84-4d15-b36d-6c6f155ce64c

نصر الله: الرد الإيراني آتٍ لا محالة.. ومحور المقاومة ذاهبٌ إلى نصر كبير

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية