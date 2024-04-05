بولندا تطالب "إسرائيل" باعتذار وتعويض عن قتل مواطنها بغزة

وارسو/سما/

طالب رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك، الجمعة، إسرائيل بالاعتذار ودفع تعويضات، على خلفية قتل مواطنها داميان سوبول بهجوم على قافلة "المطبخ المركزي العالمي" وسط قطاع غزة الاثنين الماضي.

ونقل موقع "بوليتيكون" الإخباري عن تاسك قوله إنه يريد من ممثلي إسرائيل لدى بولندا التواصل بشكل شفاف ومباشر من أجل احترام مشاعر الشعب البولندي.

والاثنين، استهدف الجيش الإسرائيلي بقصف جوي قافلة "المطبخ العالمي" (منظمة غير حكومية) بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفلسطين.

وذكر تاسك أنه يتعين على إسرائيل الاعتذار ودفع تعويضات عن مقتل البولندي داميان سوبول، في الهجوم الذي وقع الاثنين بغزة.

وردا على عدم اعتذار السفير الإسرائيلي لدى وارسو ياكوف ليفن، قال توسك: "في الحقيقة هذا لا يكلف شيئا".

والخميس استدعى نائب وزير الخارجية البولندي أندريه سيجنا السفير ليفني إلى مقر الوزارة لمناقشة العلاقات بين البلدين عقب الهجوم على موظفي المطبخ العالمي.

وفي وقت سابق الجمعة، أقر الجيش الإسرائيلي بأنه "كان بالإمكان منع وقوع" الهجوم الذي شنه على موظفي "المطبخ العالمي" وزعم في نتائج التحقيق بأن "أحد القادة أخطأ الاعتقاد بأن مسلحين يتواجدون في السيارات".

وعقب الهجوم أعلن "المطبخ العالمي" تعليق عملياته الإغاثية في غزة، معربا عن شعوره "بالصدمة" لمقتل 7 من أعضاء فريقه.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا، ما أدى لمثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".