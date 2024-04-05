أيرلندا تسحب استثمارات بملايين اليورو في 6 شركات إسرائيلية

دبلن/سما/

سحبت الحكومة الأيرلندية استثمارات بملايين اليورو من العديد من الشركات الإسرائيلية.



وأكدت وكالة إدارة الخزانة الوطنية الأيرلندية أنها اتخذت قرار سحب نحو 3 مليار يورو (3.8 مليار دولار) من محفظتها العالمية للأسهم في صندوق الاستثمار الاستراتيجي الأيرلندي، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).



ويتعلق قرار سحب الاستثمارات بمساهمات تبلغ قيمتها الإجمالية 2,95 مليون يورو في الست شركات الآتية : بنك هابوليم وبنك لئومي إسرائيل وبنك ديسكونت إسرائيل وبنك مزراحي تفحوت وبنك فرست إنترناشونال ومتاجر رامي ليفي.



وقال وزير المالية الأيرلندي مايكل ماكغراث إنه كان “القرار الصحيح”.



وأضاف “قرر صندوق الاستثمار الاستراتيجي الأيرلندي أن ملف مخاطر تلك الاستثمارات لم يعد في نطاق استثماراتها، وأن الأهداف التجارية لتلك الاستثمارات يمكن تحقيقه عبر استثمارات أخرى”.



وتابع “القرار سوف يطبق في أقرب وقت على مدار الأسابيع المقبلة”.

