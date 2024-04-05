طهران تنشر معلومات عن "محمد رضا زاهدي" وعلاقته بـ"طوفان الأقصى"

طهران/وكالات/

أعلنت جماعة إيرانية مقربة من المرشد الأعلى علي خامنئي أن قائد فيلق القدس محمد رضا زاهدي الذي اغتالته إسرائيل مؤخرا بمبنى القنصلية بدمشق شارك في تطوير عملية طوفان الأقصى.

وقُتل محمد رضا زاهدي، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني (وحدات النخبة للقوات المسلحة) الإيرانية في سوريا ولبنان، هذا الأسبوع نتيجة غارة جوية إسرائيلية على القنصلية الإيرانية، وكان قد شارك بشكل مباشر في تطوير وتنفيذ عملية طوفان الأقصى، التي نفذها الجناح العسكري لحركة حماس ضد إسرائيل في أكتوبر.



هذا ما أعلنه ائتلاف قوى الثورة الإسلامية، وهي جماعة محافظة تتبع لقوى مقربة من المرشد الإيراني علي خامنئي.

وحصل هذا الائتلاف الذي يضم الجناح المتطرف من الشخصيات السياسية والدينية، على عدد كبير من المقاعد في الانتخابات البرلمانية الإيرانية وانتخابات مجلس الخبراء التي أجريت في الأول من مارس.