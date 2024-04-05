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رئيس أركان "الحشد الشعبي": ننتظر قرار القائد للرد على قصف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق

الجمعة 05 أبريل 2024 07:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس أركان "الحشد الشعبي": ننتظر قرار القائد للرد على قصف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق



بغداد/سما/

قال رئيس أركان "هيئة الحشد الشعبي" عبد العزيز المحمداوي، إنهم بانتظار قرار من المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي للرد على القصف الإسرائيلي الذي استهدف قنصلية طهران في دمشق.

وأضاف عبد العزيز المحمداوي خلال مشاركته بمسيرة "يوم القدس" في طهران يوم الجمعة: "نحن بانتظار قرار قائد الثورة لنرى ماذا بعد؟ وما هو الرد على اعتداء إسرائيل على قنصلية إيران بدمشق وقتل قادة من الحرس الثوري".

وأفاد رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي بأن "ما يحصل الآن بين جميع محور المقاومة في اليمن والعراق ولبنان وفلسطين وأيضا في إيران هو إعلان زوال إسرائيل".

وأكد المحمداوي أن "الحشد جزء أساسي من معركة غزة وفلسطين".

والاثنين، استهدف الطيران الإسرائيلي مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق ما أسفر عن دمار كبير فيها وفي المباني المجاورة، ومقتل كل من كان بداخل المبنى.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل عميدين في صفوفه (العميد محمد رضا زاهدي والعميد محمد هادي حاجي رحيمي)، و5 من الضباط المرافقين لهما.

وأكد المرشد الإيراني أنه "ستتم معاقبة الكيان الخبيث، وسنجعلهم يندمون على هذه الجريمة وغيرها"، كما شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على أن "هذه الجريمة الجبانة لن تبقى من دون رد قطعا".

وبعد تحذيرات من هجمات إيرانية ردا على استهداف قنصلية طهران في دمشق، قررت الخارجية الإسرائيلية بالتنسيق مع الشاباك، إغلاق 28 بعثة إسرائيلية حول العالم بشكل مؤقت.

وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" العبري أن الدبلوماسيين الإسرائيليين في الخارج يشعرون بقلق بالغ ويخشون أن يصبحوا هدفا للانتقام.

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