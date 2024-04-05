  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

رئيس وزراء إسبانيا يطالب الاتحاد الأوروبي بمراجعة علاقاته مع الاحتلال

الجمعة 05 أبريل 2024 07:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس وزراء إسبانيا يطالب الاتحاد الأوروبي بمراجعة علاقاته مع الاحتلال



مدريد/سما/

شدد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، على ضرورة مراجعة الاتحاد الأوروبي لعلاقاته مع دولة الاحتلال الإسرائيلي "في حال ثبت انتهاكها حقوق الإنسان" ضمن عدوانه الوحشي المتواصل على قطاع غزة للشهر السابع على التوالي.

وقال سانشيز في حديثه لقناة "الجزيرة"، الخميس، إن "إسرائيل ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتجهان نحو العزلة الدولية باستراتيجيتهما وتزايد عدد القتلى في غزة"، مشددا على ضرورة أن يكون هناك "تصميم دولي على إنهاء الحرب الإسرائيلية وضمان وقف إطلاق النار".

وأضاف أنه "إذا وجدت المفوضية الأوروبية أن إسرائيل تتصرف ضد حقوق الإنسان في غزة، فيجب على الاتحاد الأوروبي أيضا أن يدرس ما إذا كان سيواصل علاقاته الإستراتيجية مع إسرائيل".

وطالب سانشيز دولة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ إجراءات في أسرع وقت لإيصال شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، مجددا "دعوته إلى وقف دائم لإطلاق النار".

وشدد على ضرورة "الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة في أسرع وقت، وأن تصبح عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة".

وتطرق سانشيز خلال حديثه إلى قتل الاحتلال الإسرائيلي العمال الأجانب في قطاع غزة، قائلا إن "هذا غير مقبول، يجب أن ندين الظروف الرهيبة والخطيرة، هؤلاء الأشخاص (عمال الإغاثة) يعملون هناك لأن الناس في غزة يعانون من الجوع ويحتاجون إلى الطعام".

والثلاثاء، قام جيش الاحتلال باغتيال فريق إغاثي مكون من سبعة عاملين أجانب، وهم من جنسيات أمريكية وكندية وأسترالية وبريطانية وبولندية وإيرلندية، عبر قصف سيارتهم في قطاع غزة بشكل مباشر.

واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي المركبة التي كانت تقل فريق الإغاثة التابع لمنظمة "المطبخ المركزي العالمي" وسائقهم الفلسطيني عبر شارع الرشيد بمنطقة دير البلح وسط قطاع غزة، بشكل مباشر، الأمر الذي أثار تنديدا دوليا ومطالبات بتقديم "إسرائيل" تفسيرا للمجزرة بحق الفريق الإغاثي.

ولليوم الـ182 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ 33 ألف شهيد، وأكثر من 75 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
 

الأكثر قراءة اليوم

للمرة الاولى ..بايدن يطلب من إسرائيل أن تغير أسلوبها في غزة وإلا ستواجه عواقب ..

إسرائيل تعترف بالخطأ وتقيل قائد لواء عقب استشهاد عمال إغاثة بغزة..

لأول مرة منذ 7 أكتوبر.. الكابينيت الإسرائيلي يوافق على فتح معبر "إيريز"

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يدعو لـ"جهاد شامل" لإنقاذ غزة

تحليل إسرائيلي: "إسرائيل توسع حربا لا يمكن الانتصار فيها بوجود قيادة متهتكة"

182يوما من الحرب.. شهداء بالعشرات والاحتلال يفرج عن 100 أسير

الجيش الإسرائيلي: استهداف موظفي المطبخ المركزي كان خطأ خطير

الأخبار الرئيسية

غالانت: "العدو يتلقى ضربات صعبة في كل المواقع ويبحث عن طرق للرد.."

photo_2024-04-05_16-55-45

مسلح يتسلل من الأراضي الأردنية ويطلق النار صوب دورية إسرائيلية

20240403142122afpp-afp_34nd9he.h-1-730x438

والد عامل إغاثة أمريكي كندي قُتل في غزة يقول إن ابنه شعر بالحاجة لتقديم المساعدة (فيديو)

"ضغوط أميركية" من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة في غزة خلال أيام عيد الفطر

2bde5147-9e84-4d15-b36d-6c6f155ce64c

نصر الله: الرد الإيراني آتٍ لا محالة.. ومحور المقاومة ذاهبٌ إلى نصر كبير

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية