"المطبخ المركزي": "إسرائيل" لا يمكنها التحقيق بشكل موثوق في فشلها بغزة

غزة/سما/

شددت منظمة "المطبخ المركزي العالمي"، الجمعة، على أن جيش الاحتلال "غير قادر على التحقيق بشكل موثوق في فشله بغزة"، وذلك بعد قتله فريق عمال الإغاثة الأجنبي التابع لها عبر استهداف مركبتهم في القطاع المحاصر.

وجددت منظمة "المطبخ المركزي العالمي"، في بيان، مطالبتها "بإنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في مقتل موظفيها بهجوم إسرائيلي" خلال تقديمهم المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية متواصلة للشهر السابع على التوالي.



وأشارت إلى أن جيش الاحتلال "اعترف بمسؤوليته وأخطائه القاتلة في الهجوم المميت على قافلتنا في غزة"، معتبرة أن "اتخاذ إجراءات تأديبية ضد المسؤولين عن الهجوم خطوة مهمة".

وشددت المنظمة على ضرورة "أن يكون هناك تغيير منهجي تفاديا لمزيد من الإخفاقات العسكرية والاعتذارات" عند استهداف موظفي الإغاثة في قطاع غزة، حسب الأناضول.

وفي خطوة تلت التنديد الدولي والأممي من استهداف موظفي الإغاثة، قرر جيش الاحتلال الإٍسرائيلي إقالة ضابطين وتوبيخ قادة كبار رسميا، بعد تحقيقات أجراها بنفسه خلصت إلى ارتكاب أخطاء جسيمة وانتهاكات.

والثلاثاء، قام جيش الاحتلال باغتيال فريق إغاثي مكون من سبعة عاملين أجانب، وهم من جنسيات أمريكية وكندية وأسترالية وبريطانية وبولندية وإيرلندية، عبر قصف سيارتهم في قطاع غزة بشكل مباشر.



واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي المركبة التي كانت تقل فريق الإغاثة التابع لمنظمة "المطبخ المركزي العالمي" وسائقهم الفلسطيني عبر شارع الرشيد بمنطقة دير البلح وسط قطاع غزة، بشكل مباشر، الأمر الذي أثار تنديدا دوليا ومطالبات بتقديم "إسرائيل" تفسيرا للمجزرة بحق الفريق الإغاثي.

ولليوم الـ182 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ 33 ألف شهيد، وأكثر من 75 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

فلسطين

