مسلح يتسلل من الأراضي الأردنية ويطلق النار صوب دورية إسرائيلية

القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مسلحا تسلل من داخل الأراضي الأردنية، وأطلق النار على دورية تابعة للجيش، الجمعة.

وقالت إذاعة الجيش إن المسلح أطلق النار على دورية تابعة للجيش دون وقوع إصابات.

وكشفت أن إطلاق النار تم من داخل الحد الأردني، أي أن المسلح تسلل لكن دون دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وأشارت إلى أن المسلح عاد إلى العمق الأردني بعد إطلاق النار.

ولم يصدر أي تعليق من الجانب الأردني على ما أورده جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ويشهد الأردن حالة من الاستنفار الشعبي غير المسبوق منذ 12 يوما، بفعاليات احتجاجية على اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، أبرزها الاعتصام اليوم قرب سفارة الاحتلال في العاصمة عمّان.