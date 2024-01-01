جيش الاحتلال يعترف بقتله إسرائيلية في غارة جوية يوم 7 أكتوبر

القدس المحتلة/سما/

اعترف الجيش الإسرائيلي بقتله مواطنة إسرائيلية يوم السابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بغارة جوية.



ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن بيان للجيش الإسرائيلي أنه سمح بالنشر ما يفيد بوفاة مواطنة إسرائيلية تدعى إفرات كاتس، من مستوطنة نير عوز الواقعة في غلاف غزة، عن طريق غارة جوية إسرائيلية.

وأوضح البيان العسكري أن المواطنة الإسرائيلية كانت من ضمن المحتجزين الإسرائيليين داخل سيارة لعناصر "حماس" في السابع من أكتوبر، وهو اليوم الأول للعملية العسكرية التي أعلنت عنها الحركة، وأنه تم قتلها عن طريق غارة جوية بالخطأ.