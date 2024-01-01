واشنطن: "إسرائيل" وافقت على تعديل أساليبها القتالية

واشنطن/سما/

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، أنه في أعقاب الهجوم على متطوعي "المطبخ المركزي العالمي" في قطاع غزة، وافقت إسرائيل على تعديل أساليبها القتالية لضمان حماية عمال الإغاثة، الذين يساعدون المدنيين الفلسطينيين.



وقال بلينكن، للصحفيين في بروكسل: "أبلغ رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو، الرئيس (جو) بايدن، أن إسرائيل تعتزم إجراء مزيد من التغييرات على إجراءاتها لضمان حماية أولئك الذين يقدمون المساعدة للأشخاص، الذين هم بأمس الحاجة إليها في قطاع غزة".



وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أن "واشنطن ترى أنه من المهم أن يتحمل الجانب الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الهجوم على موظفي المطبخ المركزي العالمي".



وأردف بلينكن، بالقول: "بالإضافة إلى ذلك، من المهم أن تتخذ البلاد(إسرائيل) خطوات لتقديم المسؤولين إلى العدالة. ومع ذلك، من المهم للغاية ضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار ذلك مرة أخرى في المستقبل".

وبحسب بلينكن، تعتزم السلطات الأمريكية، في الأيام المقبلة، دراسة تقرير إسرائيل بعناية عن الوضع فيما يتعلق بوفاة العاملين في المجال الإنساني، وتخطط أيضًا لمراقبة الإجراءات التي سيتخذها الجانب الإسرائيلي في هذا الصدد عن كثب.



وقالت منظمة "World Central Kitchen" غير الربحية، يوم الثلاثاء الماضي، إن سبعة من موظفيها قتلوا في غارة إسرائيلية على غزة، وكان الضحايا من أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وفلسطين، وطالب عدد من الدول بإجراء تحقيق في الحادث.



ووصف الجيش الإسرائيلي الغارة على غزة، والتي قُتل خلالها أعضاء في منظمة "المطبخ المركزي العالمي" غير الحكومية، بأنها "خطأ جسيم"، واعتذر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ، في محادثة مع مؤسس المنظمة غير الحكومية، خوسيه أندريس، عن مقتل عدد من موظفيها في غزة.