بن غفير ينتقد إقالة الجيش لضابطين بسبب الغارة على قافلة "المطبخ المركزي العالمي"

القدس المحتلة/سما/

انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قرار إقالة ضابطين لتورطهما بغارة استهدفت عمال الإغاثة التابعين للمطبخ المركزي العالمي بغارة في غزة.

وقال بن غفير في منشور على منصة "إكس" "إن قرار رئيس الأركان (هرتسي هاليفي) بإقالة كبار الضباط يرقى إلى التخلي عن القوات في منتصف الحرب"، مضيفا أن ذلك كان "خطأ فادحا ينقل الضعف".

واعتبر أنه "حتى لو ارتكبت أخطاء، فإنه خلال الحرب، يجب دعم الجنود وبالتأكيد عدم تقديمهم للمحاكمة في محكمة ميدانية".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم خلاصة تحقيقه بشأن مقتل عمال الإغاثة السبعة، معلنا أنه تقرر اتخاذ الإجراءات القيادية التالية بحق:

قائد الإسناد اللوائي، وهو ضابط برتبة ميجر، سيتم اتخاذ إجراءات عزله عن منصبه

رئيس أركان اللواء، وهو ضابط احتياط برتبة كولونيل، سيتم اتخاذ إجراءات عزله من منصبه.

قائد اللواء وقائد الفرقة 162 سيتم اتخاذ إجراءات التوبيخ القيادي.

إصدار توبيخ قيادي بحق قائد المنطقة الجنوبية بسبب مسؤوليته الشاملة عن الحادث.