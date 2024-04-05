ألمانيا ترد على اتهام نيكاراغوا لها بتشجيع "إسرائيل" على ارتكاب إبادة جماعية في غزة

برلين/سما/

رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر اتهامات نيكاراغوا لبرلين بانتهاك القانون الدولي وتشجيع الإبادة الجماعية في غزة من خلال تزويدها إسرائيل بالأسلحة.

وقال فيشر: "اسمحوا لي أن أعلن من هنا الآن أننا نرفض اتهامات نيكاراغوا. ألمانيا لم تنتهك لا اتفاقية الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي، وسنشرح ذلك بالتفصيل في المحكمة الدولية".

ويأتي تصريح الخارجية الألمانية قبيل انعقاد جلسة محكمة العدل الدولية للنظر في دعوى قضائية مقدمة تتعلق بهذه المسألة.

وفي وقت سابق، تبنت أغلبية أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا يدعو لوقف بيع الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج لإسرائيل.



وستنظر محكمة العدل الدولية يومي 8 و9 أبريل في دعوى قضائية رفعتها نيكاراغوا، تتهم فيها ألمانيا بـ"تشجيع الإبادة الجماعية" في غزة بسبب تقديمها دعما سياسيا وماليا وعسكريا لإسرائيل.