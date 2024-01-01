مسلمون يقيمون إفطارا أمام البيت الأبيض تضامنا مع غزة

واشنطن / سما /

نظم مسلمون أمريكيون إفطارا جماعيا أمام البيت الأبيض، الخميس، تضامنا مع غزة وللتعبير عن رفضهم للدعم غير المشروط الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل.





وتجمع أكثر من 100 مسلم أمريكي يعيشون في العاصمة واشنطن وما حولها، في حديقة لافاييت المقابلة للبيت الأبيض.



المشاركون الذين انتقدوا بشدة سياسات إدارة الرئيس جو بايدن في غزة، اختاروا البيت الأبيض لإظهار رفضهم للدعم الأمريكي لإسرائيل.



وتجمع كثير من الناس في مأدبة الإفطار الذي نظم "تضامنا مع غزة" وأفطروا على الطعام الذي أحضروه معهم.



وبعد الإفطار، أدى المشاركون صلاة العشاء ورددوا أدعية من أجل الفلسطينيين في غزة.



جدير بالذكر أن العديد من قادة المجتمع المدني الإسلامي الأميركي لم يشاركوا في الإفطار التي أقامه بايدن الثلاثاء في البيت الأبيض، وذلك احتجاجاً على الدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل.



ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل حربا مدمرة على الفلسطينيين في قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا من المدنيين وكارثة إنسانية ودمارا هائلا.