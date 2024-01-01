ترامب لنتنياهو: تخسرون حرب العلاقات العامة وأوقفوا الحرب على غزة فورًا

واشنطن / سما /

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن الاحتلال يخسر حرب العلاقات العامة؛ بسبب الصور التي تخرج من غزة، وعليه إنهاء الأمر بسرعة.

وأوضح ترامب، في لقاء مع برنامج "ذا هاغ هيويت شو"، أن الأمور يجب أن تعود لطبيعتها، ولست متأكدا من أنني أحب طريقتهم بالقيام في ذلك، لأنك يجب أن تحقق نصرا، والأمر يستغرق الكثير من الوقت.

وقال ترامب تعليقا على تصريحات أطلقها مؤخرا بشأن ضرورة إنهاء الحرب، والتي أثارت الضجة لدى الاحتلال: "ما قلته بكل وضوح، هو أنه يجب أن ننتهي من الأمر، ونعود إلى السلام، ويتوقف قتل الناس. وهذه تصريحات بسيطة جدا، انتهى الأمر، يجب أن ينهوا ما بدأوه، يجب الانتهاء من الأمر بسرعة، لأننا يجب أن نستعيد السلام، وأن تعود الحياة إلى طبيعتها".

وتابع: "الشيء الآخر الذي أكرهه، هو أنهم ينشرون مقاطع فيديو طوال الوقت، في كل ليلة، ينشرون مقاطع حول سقوط مبنى، يجب ألا ينشروا مقاطع كهذه، إنهم يفعلون ذلك، لهذا السبب هم يخسرون حرب العلاقات العامة، إن إسرائيل تخسر حرب العلاقات العامة".

وتصاعدت اللهجة خلال الآونة الأخيرة تجاه الاحتلال، وكشفت القناة 13 العبرية أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أبلغ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن لندن تدرس إعلان "إسرائيل" دولة منتهكة للقانون الإنساني الدولي، على خلفية مقتل عمال إغاثة بغزة.

وذكرت القناة أن "نتنياهو وسوناك تحدثا هاتفيا على خلفية استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي موظفي ’المطبخ المركزي العالمي’ في قطاع غزة، ومقتل سبعة منهم، وبرز خلال المحادثة تهديد سوناك المثير بالإعلان عن أن ’إسرائيل’ منتهكة للقانون الإنساني الدولي، بعد صدور رأي قانوني في لندن في الأيام الأخيرة".

وقال سوناك لنتنياهو: "استهداف موظفي الإغاثة لا يحتمل. أنا أفهم أن سياستك هي السماح بعبور المساعدات الإنسانية بقدر ما هو مطلوب، ولكن هذا لا يحدث على أرض الواقع".