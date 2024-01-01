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120 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في الأقصى

الجمعة 05 أبريل 2024 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
120 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في الأقصى



القدس المحتلة / سما /

أدى الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المشددة وغير المسبوقة المفروضة على المدينة ومحيطها.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 120 ألف مصل أدوا اليوم صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

ومنعت قوات الاحتلال آلاف المصلين القادمين من الضفة الغربية من الدخول لأدء صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، كما فرضت قيودًا على دخول المصلين إلى المسجد، ودققت في هويات الشبان على مداخل البلدة القديمة والمسجد الأقصى ومنعت عددًا منهم من الدخول.

#المسجد الأقصى #صلاة الجمعة

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