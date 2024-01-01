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بلينكن: إذا لم تغير إسرائيل سلوكها في غزة فسياستنا ستتغير

الجمعة 05 أبريل 2024 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلينكن: إذا لم تغير إسرائيل سلوكها في غزة فسياستنا ستتغير



واشنطن / سما /

قال أنتوني بلينكن، وزير خارجية أمريكا، إنهم يتوقعون أن تعلن إسرائيل عن خطوات لحماية المدنيين وعاملي الإغاثة في غزة، محذراً أنه "إذا لم تحدث تغييرات ضرورية، فسياستنا ستتغير".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي "ناتو"في بروكسل.

وأدان بلينكن بشدة مقتل 7 موظفين في منظمة "المطبخ المركزي العالمي" للمساعدة الدولية بقصف إسرائيلي، واصفاً الضحايا بـ "الأبطال".

وقال بليكين: "نتوقع من إسرائيل أن تعلن على الفور عن خطوات ملموسة ومفصلة وقابلة للقياس لحماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية".

وأضاف بلينكن: "إذا لم نشهد التغييرات الضرورية في غزة، فسيكون هناك تغيير في سياستنا".

ولفت إلى أن الهجوم على موظفي المطبخ المركزي العالمي لم يكن الأول ولكن يجب أن يكون الأخير، مؤكداً على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية لغزة.

ومساء الاثنين، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي قافلة لمنظمة "المطبخ المركزي العالمي" بمدينة دير البلح وسط القطاع، ما أسفر عن مقتل 7 موظفين أجانب يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفلسطين.

#بلينكن #إسرائيل #غزة

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