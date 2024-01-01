الاحتلال يداهم منازل ويعتقل مواطنين بالضفة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة، عددا من المواطنين خلال عمليات دهم بمناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر راعي جنوب غرب جنين، وداهمت العديد من المنازل، وفتشتها وحققت مع ساكنيها ميدانيا.

ودارت مواجهات عنيفة في البلدة، أصيب خلالها شابان برصاص الاحتلال، وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع إصابة في الظهر خلال المواجهات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة فحمة جنوب جنين، وشنت عمليات دهم وتفتيش بعدد من المنازل، وحققت مع ساكنيها.

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال بالرصاص خلال اقتحامها بلدة فحمة، وعلى إثر ذلك، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات إضافية إلى البلدة، وباشرت عمليات تمشيط واحتجاز مواطنين والتحقيق معهم ميدانيا، واعتقلت ثلاثة شبان على الأقل.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر الجديد شرقي نابلس، واعتقلت الشاب سامح بشارات بعد اقتحام منزله.

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال بالرصاص والعبوات الناسفة محلية الصنع في مخيم عسكر الجديد.

وداهمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد مؤمن فايز المسالمة في بلدة دورا جنوب الخليل، ونكلت بأفراد عائلته، وأخذت قياسات المنزل تمهيداً لهدمه في وقت لاحق.

وينسب الاحتلال للشهيد المسالمة تنفيذ عملية الطعن عند مدخل مجمع تجاري في مستوطنة "غان يفني" شرقي مدينة أسدود المحتلة، مساء الأحد الماضي، والتي أسفرت عن إصابة ثلاثة مستوطنين بجراح خطيرة، وأعلن أمس الخميس عن مقتل أحدهم متأثرا بجراحه.

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من العمال الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة، خلال اقتحام بلدة إذنا غرب الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وداهمت عدة منازل وفتشتها.