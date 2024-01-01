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كابنيت الحرب توافق على زيادة وتسهيل إدخال المساعدات لغزة

الجمعة 05 أبريل 2024 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كابنيت الحرب توافق على زيادة وتسهيل إدخال المساعدات لغزة



القدس المحتلة / سما /

صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "كابنيت الحرب"، الليلة الماضية، على سلسلة قرارات تتعلق بزيادة وتسهيل إدخال المساعدات لقطاع غزة، وخاصة مناطق الشمال منه.

 

ووافق الكابنيت على السماح لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه يؤاف غالانت، والوزير بيني غانتس، باتخاذ كل الخطوات الفورية اللازمة لزيادة المساعدات الإنسانية للسكان بغزة.

 

وقال بيان لمكتب نتنياهو، إن هذه المساعدات المتزايدة ستمنع حدوث أزمة إنسانية وهي ضرورية لضمان استمرار القتال وتحقيق أهداف الحرب.

 

وبين أنه تقرر بشكل مؤقت نقل المساعدات لغزة عبر ميناء أسدود، ومعبر إيرز، وعبر الحدود من عدة منافذ، وزيادة المساعدات الأرنية عبر معبر كرم أبو سالم.

 

ويأتي ذلك بطلب من الإدارة الأميركية التي نقلت تلك المطالب للحكومة الإسرائيلية في الأيام الأخيرة.

 

وجاء ذلك بعد ساعات قليلة من اتصال هاتفي بين نتنياهو، والرئيس الأميركي جو بايدن والذي وصف بأنه كان متوترًا للغاية بسبب الحرب على غزة، ومطالبة بايدن، لنتنياهو بضرورة وقف الحرب، وإدخال المساعدات فورًا، والعمل على إرسال وفد للمفاوضات وتوسيع صلاحياته لاتخاذ قرارات بهذا الشأن.

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