شهيد برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم

طولكرم / سما /

استشهد شاب واعتقل آخرون، صباح اليوم الجمعة، إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.

وأعلن مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم عن استشهاد الشاب سائد أبو علوية برصاص قناص احتلالي أثناء تواجده على سطح منزله بالقرب من المنزل الذي حاصرته قوات الاحتلال في جبل النصر بمخيم نور شمس.

وأفادت مراسلتنا باقتحام عدد من آليات الاحتلال المخيم بعد اقتحامها للمدينة من محوريها الغربي والجنوبي، وتمركزت في جبل النصر، وفرضت طوقا مشددا عليه.

وأضافت ان قوات الاحتلال حاصرت أحد المنازل فيه، وسط اندلاع اشتباكات عنيفة في المكان، في الوقت الذي نشرت قناصتها في البنايات العالية، فيما حلقت طائرة استطلاع في سماء المنطقة، حيث أصيب شاب برصاص الاحتلال وتم نقله بسيارة إسعاف الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي ووصفت حالته بالحرجة، ومن ثم أعلن المستشفى عن استشهاده، واعتقلت الشابين عماد البلعاوي، ومحمد أبو حديد من منزله في مخيم نور شمس.

وكانت قوة خاصة اسرائيلية تسللت الى ضاحية ذنابة شرق المدينة تبعها اقتحام لجيش الاحتلال الذي داهم منزل المواطن عبد الله الصباريني وقام بتفتيشه واستجواب اصحابه.

كما اقتحمت قوة عسكرية ثانية ضاحية ارتاح جنوب المدينة، وداهمت منزلا لعائلة الطنيب وفتشته وخربت محتوياته، واعتقلت الشاب لواء الطنيب.