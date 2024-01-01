الاحتلال يعتدي على المصلين في الأقصى فجرًا ويعتقل عددًا منهم

القدس المحتلة / سما /

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب صلاة فجر يوم الجمعة، على الآلاف من المصلين في المسجد الأقصى المبارك، بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع واعتقلت خمسة شبان على الاقل.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال استخدم طائرة مسيرة محملة بقنابل الغاز، للاعتداء على المصلين في الأقصى وإلقائها عليهم، لافتة إلى أن آلاف المصلين والمعتكفين رددوا هتافات منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قبل الاعتداء عليهم.

وعقب انتهاء الصلاة اعتقلت قوات الاحتلال، خمسة شبان على الأقل -لم تعرف هوياتهم- أثناء خروجهم من المسجد الاقصى.

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، قالت إن أكثر من 65 ألف مصل أدوا صلاة فجر الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في رحاب المسجد الأقصى المبارك.