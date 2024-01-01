  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتدي على المصلين في الأقصى فجرًا ويعتقل عددًا منهم

الجمعة 05 أبريل 2024 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتدي على المصلين في الأقصى فجرًا ويعتقل عددًا منهم



القدس المحتلة / سما /

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب صلاة فجر يوم الجمعة، على الآلاف من المصلين في المسجد الأقصى المبارك، بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع واعتقلت خمسة شبان على الاقل.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال استخدم طائرة مسيرة محملة بقنابل الغاز، للاعتداء على المصلين في الأقصى وإلقائها عليهم، لافتة إلى أن آلاف المصلين والمعتكفين رددوا هتافات منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قبل الاعتداء عليهم.

وعقب انتهاء الصلاة اعتقلت قوات الاحتلال، خمسة شبان على الأقل -لم تعرف هوياتهم- أثناء خروجهم من المسجد الاقصى.

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، قالت إن أكثر من 65  ألف مصل أدوا صلاة فجر الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

#المسجد الأقصى #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

ماذا فعل رئيس الوزراء إسرائيل يوم 7 أكتوبر؟

"هآرتس" تكشف تفاصيل عن فظائع ترتكب بحق أسرى غزة في سجن سرى إسرائيلي

صحيفة عبرية: المنظومة الأمنية تتعمد التشويش في عموم إسرائيل لهذا السبب..

مجرمو.. بلاك ووتر في غزة؟!

"لافندر" .. نظام إلكتروني إسرائيلي لتسهيل قتل الفلسطينيين في غزة

"هيومن رايتس": استهداف الاحتلال عمارة "المهندسين" وقتل 106 مدنيين "جريمة حرب"

وزير إسرائيلي: ربما كانت هذه أصعب حرب نخوضها بالتاريخ

الأخبار الرئيسية

182يوما من الحرب.. شهداء بالعشرات والاحتلال يفرج عن 100 أسير

للمرة الاولى ..بايدن يطلب من إسرائيل أن تغير أسلوبها في غزة وإلا ستواجه عواقب ..

إسرائيل تعترف بالخطأ وتقيل قائد لواء عقب استشهاد عمال إغاثة بغزة..

“حماس” : فشل مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى رغم المرونة الإيجابية التي أبدتها الحركة

ماذا فعل رئيس الوزراء إسرائيل يوم 7 أكتوبر؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية