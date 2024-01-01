حالة الطقس: أجواء صافية وحارة نسبيا

رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يكون الجو اليوم الجمعة، صافياً بوجه عام وحارا نسبيا الى حار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا ولطيفاَ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغدا السبت، يكون الجو صافيا الى غائماً جزئياً معتدلاً نهاراً بارداً خلال ساعات المساء والليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والأحد، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً الى بارد خاصة فوق المناطق الجبلية، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والاثنين المقبل، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وباردا نسبياً خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق خاصة في المساء والليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .