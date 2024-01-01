182يوما من الحرب.. شهداء بالعشرات والاحتلال يفرج عن 100 أسير

غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 182 من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ستة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ٦٢ شهيد و ٩١ اصابة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣٣٠٣٧ شهيد و ٧٥٦٦٨ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وأفرجت سلطات الاحتلال عن ١٠١ اسير فلسطيني من قطاع غزة اعتقلتهم خلال الحرب المستمرة على القطاع.

واكدت مصادر فلسطينية ان معظم المعتقلين اعتقلوا من مشفى ناصر خلال اقتحامه قبل نحو ٥٠ يوما وان بعضهم اعتقدوا من مشفى الشفاء.

جنوب قطاع غزة

وأغارت طائرات الاحتلال على ارض زراعية قرب بوابة صلاح الدين على الحدود المصرية الفلسطينية بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

واستشهد اربعة مواطنين في

وواصلت طائرات الاحتلال شن غارات عنيفة في الأجزاء الغربية والجنوبية من خان يونس .

ودمرت طائرات الاحتلال عدة منازل في منطقة بطن السمين جنوبي غرب خان يونس.

في قرية عبسان شرق خان يونس.

وانسحبت قوات الاحتلال من المنطقة الشرقية بالتنزاني مع قصف جوي عنيف .

وانتشل مسعفون جثامين ثلاثة شهداء من بلدة القرارة شمال خان يونس.

وسط قطاع غزة

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات في المنطقة الوسطى كان حصيلتها ١٥ شهيد وعدد من الجرحى في مناطق النصيرات والمغازي ودير البلح والزوايدة.

واستهدف طيران الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مفرق ابو هولي ما ادى لاستشهاد ثلاثة مواطنين واصابة أعداد اخرى.

غزة والشمال

وارتقى ثلاثة شهداء في قصف على بيت حانون شمال قطاع غزة بينهم مسعف حاول نقل الشهداء.

ونفذ طيران الاحتلال غارة عنيفة استهدف محيط مدينة الشيخ زايد شمالي قطاع غزة