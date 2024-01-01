ماذا فعل رئيس الوزراء إسرائيل يوم 7 أكتوبر؟

القدس المحتلة / سما /

طلب التماس تم تقديمه مؤخرًا إلى المحكمة العليا يطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنشر مذكراته في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، يوم بدء الهجوم الذي نفذته حركة حماس .



وتكشف المذكرات أنه في الساعة الثامنة صباحًا غادر نتنياهو إلى كيريا في تل أبيب. وبعد ساعتين ونصف أيضا، تحدث نتنياهو مع رئيس وزراء هولندا. وفي الساعة 11:00 صباحا أدلى بأول تصريح له لوسائل الإعلام من الحديقة خارج وزارة الجيش في تل أبيب. وبعد وقت قصير تحدث مع سموتريتش، وبن جفير.

كما أجرى محادثة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. في حين تحدث نتنياهو مع الرئيس الأمريكي في الساعة الرابعة والربع.

وفي وقت لاحق، بعد الظهر، التقى بزعيم المعارضة يائير لابيد، كما تكشف المذكرات الوقت الذي تحدث فيه مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

بعد انتهاء الاجتماع في الساعة الثامنة والنصف مساء، قدم رئيس الوزراء تحديثا آخر للجمهور في إسرائيل، وبعد ذلك واصل عقد الاجتماعات السرية. ثم غادر عائدا إلى منزله في الساعة الثالثة والربع صباحا.