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الجبهة الداخلية بغزة تصدر قرارًا يمنع استيراد المنتجات والبضائع غير الأساسية

الخميس 04 أبريل 2024 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجبهة الداخلية بغزة تصدر قرارًا يمنع استيراد المنتجات والبضائع غير الأساسية



غزة / سما /

أعلنت الجبهة الداخلية في قطاع غزة، إصدار قرار من وزارة الاقتصاد يوم الخميس، بمنع استيراد المنتجات والبضائع غير الأساسية، نظرًا للأعداد المحدودة للشاحنات التي يُسمح بالتنسيق لها بدخول غزة يوميًا، سواءً شاحنات المساعدات أو التجارية.

وقالت الجبهة الداخلية، إنه تم إصدار قرار من وزارة الاقتصاد في غزة بمنع استيراد المنتجات والبضائع غير الأساسية مثل: "الشيبسي، البسكويت، المولتو، العصير، الكولا، الشيكولاته، السكاكر، المقرمشات".

وأوضحت أن ذلك القرتر جاء بهدف تعزيز دخول المواد الغذائية الضرورية، وتكثيف تواجد المواد الغذائية في السوق، إلى جانب ضمان العدالة في التوزيع لتصل إلى جميع المواطنين.

وفي ذات السياق، أشارت الهيئة العامة للمعابر، إلى أنه في حال مخالفة التجار لقرار استيراد المواد المذكورة أعلاه؛ سيتم مصادرتها وبيعها بسعر التكلفة.

#وزارة الاقتصاد #الشاحنات #المنتجات #البضائع #غزة

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