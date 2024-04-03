مدى: ارتفاع في أعداد الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية خلال آذار

رام الله / سما /

رصد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" خلال شهر آذار الماضي ما مجموعه 63 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية توزعت الضفة والقدس الشرقية وقطاع غزة، وارتكب معظمها الاحتلال الإسرائيلي، وتوزعت 60 انتهاك ارتكبتها جهات إسرائيلية في الضفة والقطاع، و3 اعتداءات فلسطينية في الضفة.

وقال المركز "للشهر السادس على التوالي لا زالت نيران الحرب مشتعلة في قطاع غزة ولا زالت الاعتداءات تطال كافة المدنيين في قطاع غزة ومنهم الصحفيون والعاملون في قطاع الإعلام".

واضاف "وشهد شهر آذار ارتفاعاً في أعداد الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية في فلسطين والتي ارتكب الاحتلال الإسرائيلي القسم الأكبر والأخطر منها، وجاء هذا الارتفاع بنسبة 34%".

الانتهاكات الإسرائيلية:

ارتفعت أعداد الانتهاكات الإسرائيلية ضد الحريات الإعلامية خلال شهر آذار بنسبة 28% عن سابقه، وزادت من 47 جريمة واعتداء ارتكبت خلال شهر شباط لتبلغ 60 جريمة خلال شهر آذار الماضي، وشكلت الاعتداءات الإسرائيلية ما نسبته 95% من مجمل انتهاكات الشهر.

وجاءت معظمها ضمن الاعتداءات الخطيرة على حياة الصحفيين والحريات الإعلامية في فلسطين، إذ أقدمت قوات الاحتلال على قتل 8 صحفيين في قطاع غزة نتيجة القصف المستمر بالصواريخ، وشكلت الاعتداءات الجسدية العدد الأكبر منها (17) وشملت إصابة 7 صحفيين يشظايا الصواريخ أثناء قصف خيمة للصحفيين في قطاع غزة، كما وثق مدى مصادرة معدات لصحفيين اثنين وإتلاف معدات لآخر، 7 حالات اعتقال إضافة إلى 11 احتجاز لصحفيين في الضفة، فيما أبعد صحفيين اثنين عن محيط المسجد الأقصى.

واستهدف جنود الاحتلال 9 صحفيين بالرصاص الحي لمنعهم من تغطية الأحداث والفعاليات في الضفة، كما دمر قصف الاحتلال مقر مؤسسة بيت الصحافة بشكل كامل. يضاف لما سبق اختفاء صحفيين اثنين بشكل قسري، وحتى الآن لم ترد أية معلومات حولهم.

من جهة أخرى وخلال شهر آذار الماضي، جددا سلطات الاحتلال بتاريخ 10/03 الاعتقال الإداري للصحفي الجريح معاذ عمارنة لمدة 4 أشهر أخرى بعد أن كان مقررا الإفراج عنه بعد انتهاء اعتقاله الإداري الأول، كما قررت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في معسكر "عوفر" تثبيت حكم الاعتقال الإداري للصحفي في قناة "الجزيرة مباشر" سامي الساعي لمدة 4 أشهر، وأجلت محكمة مقدم البرامج في راديو "علم" محمد الأطرش حتى تاريخ 8/4، ويحاكم بتهمة التحريض على موقع فيسبوك.

الانتهاكات الفلسطينية:

بلغت الانتهاكات الفلسطينية الموثقة خلال شهر آذار الماضي 3 انتهاكات وجاءت بنسبة 5% من مجل الانتهاكات الموثقة، وانحصرت الانتهاكات في الضفة الغربية، بينما لم يوثق أي انتهاك ارتكبته أية جهات فلسطينية سواء في الضفة أو في قطاع غزة خلال الأشهر السابقة (كانون ثاني وشباط).

وشملت الانتهاكات اعتقال جهاز المخابرات طالب الصحافة والإعلام في جامعة القدس المفتوحة ماهر هارون أثناء تغطية مسيرة في مدينة رام الله، لثلاثة أيام والاعتداء عليه بالضرب. وخضوعه لعدة جلسات تحقيق بتهمة الدعوة لتنظيم مسيرات. كما اعتقل ذات الجهاز الصحفي لدى وكالة "سند" أحمد البيتاوي أثناء تغطية مسيرة وسط مدينة نابلس، حيث مددت محكمة صلح نابلس اعتقاله في الأول من نيسان لمدة 15 يوم على ذمة التحقيق.