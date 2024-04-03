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خامنئي يغرد بالعبرية ويتوعد إسرائيل بالندم

الخميس 04 أبريل 2024 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
خامنئي يغرد بالعبرية ويتوعد إسرائيل بالندم



طهران / سما /

توعد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي باللغة العبرية، اليوم الخميس، إسرائيل بالندم على قصفها القنصلية الإيرانية في دمشق.

ونشر على حسابه في منصة إكس تغريدة باللغة العبرية قائلا "إن إسرائيل ستندم بإذن الله على جريمة اعتدائها على القنصلية الإيرانية في دمشق".

وفي تغريدة أخرى، قال المرشد الإيراني الأعلى إن إسرائيل "ستتلقى صفعة" على استهدافها للقنصلية الإيرانية في العاصمة السورية، مؤكدا أن إيران سترد على الضربة.

وفي أعقاب الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق، توعد مسؤولون إيرانيون إسرائيل برد حازم على الضربة التي وصفوها بـ"الجريمة"، مؤكدين أنهم متمسكين بحقهم بالرد في الزمان والمكان المناسبين، وفق تعبيرهم.

#خامنئي

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