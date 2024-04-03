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اعتقالات باقتحام الاحتلال محافظات الضفة

الخميس 04 أبريل 2024 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقالات باقتحام الاحتلال محافظات الضفة



الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين فجر وصباح الخميس، خلال اقتحامات متفرقة بمحافظات الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال قريتي قبيا وشبتين غرب رام الله واعتقلت شقيقات الشهيد أحمد ياسين غيظان " عيناء وعائشة" بعد مداهمة منازل، وذلك بعد يوم من اعتقال والدة الشهيد وأشقائه.

كما اقتحم الاحتلال مخيم الأمعري جنوبي رام الله واعتقل الشيخ طه بدران، والشقيقان يحيى سكاكيه ورأفت سكاكية، بعد مداهمة منازلهم.

وشهدت حارات المخيم مواجهات مع قوات الاحتلال، حيث أصيب شاب بالرصاص الحي في الفخذ، ونقل للمستشفى لتلقي العلاج.

 

واعتقل الاحتلال الشاب أحمد نصار أبو سليم، بعد مداهمة منزله بقرية رنتيس غرب رام الله.

وفي مدينة جنين شمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حسين الحردان من منزله في ضاحية صباح الخير، إلى جانب اعتقال المواطن مصطفى جرار ونجله محمود، بعد مداهمة منزلهم في بلدة برقين غرب جنين.

كما اعتقل الاحتلال الشابين سلاح نزال ونسيم أبو الرب من بلدة قباطية جنوب جنين.

 

وشهدت مدينة طوباس اقتحاما لقوات الاحتلال، حيث جرى اعتقال الشقيقين معاذ وخالد رائد دراغمة، بعد مداهمة منزل ذويهما، وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

#الضفة الغربية #اعتقالات

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