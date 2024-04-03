صحيفة عبرية: المنظومة الأمنية تتعمد التشويش في عموم إسرائيل لهذا السبب..

القدس المحتلة / سما /

أبلغ سكان في منطقة المركز وجنوب إسرائيل، اليوم الخميس، عن خلل وتشويش في خدمة الخرائط وفي نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في التطبيقات القائمة على الموقع مثل تطبيق "ويز" و"خرائط غوغل"، بحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت".

وبحسب التقارير، فإن هذا التشويش على منظومات الملاحة الجوية وتحديد المواقع، يأتي خشية من رد إيراني على الهجوم الذي استهدف هذا الأسبوع القنصلية الإيرانية في دمشق، وأدى إلى مقتل 11 شخصا بينهم الجنرال في الحرس الثوري الإيراني محمد رضا زاهدي.

ويأتي الإجراء كجزء من التأهب الأمني واستعداد الجيش الإسرائيلي لرد إيراني وإطلاق صواريخ أو طائرات من دون طيار أو صواريخ موجهة، علما أنه جرى تفعيل تشويشات في الشمال، وفي مطلع هذا الأسبوع أيضا في إيلات والعربة.

يذكر أنه منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة والتوتر على الجبهة مع لبنان، تم إجراء تشويش مماثل لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والذي كان محسوسا بشكل رئيسي في منطقة حيفا والجليل الأعلى وشمال وجنوب البلاد.

ووفقا للتقارير الإسرائيلية، فإنه تم تنفيذ التشويشات بمبادرة من الجيش الإسرائيلي، الذي أعلن في تشرين الأول/أكتوبر الماضي أنه "أثناء القتال، يتم تشويش نظام تحديد المواقع (GPS) بشكل استباقي لتلبية الاحتياجات التشغيلية المختلفة لحماية أمن سكان إسرائيل".

وقال الرئيس السابق للنظام السيبراني الوطني، يغال أونا، إن التشويشات على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) التي تم الإبلاغ عنها في منطقة تل أبيب الكبرى وجنوب البلاد، هي أداة فعالة لإرباك أي صواريخ أو سلاح أو مسيرة يتم استعمالها عبر نظام تحديد المواقع العالمي، قائلا إنه "ليس هجوما، إنه إجراء دفاعي".