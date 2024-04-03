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إيران: مقتل 5 رجال أمن في "هجوم إرهابي"

الخميس 04 أبريل 2024 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيران: مقتل 5 رجال أمن في "هجوم إرهابي"



وكالات / سما /

اعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الخميس، أن مسلحين يشتبه في أنهم ستة قتلوا ما لا يقل عن خمسة من أفراد الأمن الإيرانيين، وأصابوا عشرة آخرين في هجومين منفصلين استهدفا منشآت عسكرية في جنوب شرق إيران.

وأوضحت التقارير أن الهجومين اللذين شنهما مسلحون من جماعة "جيش العدل"، استهدفا خلال الليل مقرات للحرس الثوري الإيراني في راسك وتشابهار بإقليم سستان وبلوشستان.

واوضحت الداخلية الإيرانية أن "مسلحين احتجزوا رهينة داخل مقر للحرس الثوري جنوب شرقي البلاد".

وبعد ذلك، أكّدت "مقتل 8 مسلحين في الهجمات على المقرين الأمنيين".

وذكر التلفزيون الإيراني أن "واحدا من هذه الهجمات استهدف مركز الشرطة رقم 11 في مدينة تشابهار، ما أدى إلى استشهاد نائب رئيس المركز عباس مير"، مشيرا إلى أن عددا من المهاجمين قُتلوا أو أصيبوا أيضا.

وأضاف أن جيش العدل الجهادي الذي تشكل عام 2012 وصنّفته إيران جماعة "إرهابية" أعلن مسؤوليته عن الهجمات.

#إيران

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