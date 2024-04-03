181 يوما من الحرب: شهداء بالعشرات وقصف مكثف وسط وجنوب القطاع

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٨١ من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي خمسة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ٥٩ شهيد و ٨٣ اصابة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣٢٩٧٥ شهيد و ٧٥٥٧٧ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

جنوب قطاع غزة

ونفذت طائرات الاحتلال ثلاث غارات على مدينة رفح جنوب قطاع غزة أدت لاستشهاد سبعة فلسطينيين.

واستشهد اربعة مواطنين في

قصف منزل المواطن أشرف أبو دراز في حي تل السلطان غرب مدينة رفح وهم امرأة وثلاث أطفال.

وقصف طيران الاحتلال منزل المواطن ناصر نصر في شارع عائد البشيتي في الحي الإداري في مدينة رفح أسفر عن استشهاد زوجته وابنه واصابة اخرين.

واستشهد المواطن براء مجدي فايز أبو سبلة، (20 عاماً)؛ جراء قصف من طائرة مسيرة قرب مستشفى النجار شرقي مدينة رفح.

وواصلت طائرات الاحتلال شن غارات عنيفة في الأجزاء الغربية من خان يونس خاصة في محيط مشفى ناصر.

ونقل مسعفون جثامين لثلاثة شهداء من محيط المشفى فيما نقل عدد من المصابين باستهداف طائرة الكود كابتر لخيام النازحين.

ودمر طائرات الاحتلال عدة منازل في قرية عبسان شرق خان يونس.

ونسف جيش الإحتلال عدداً من المنازل السكنية في منطقة البطن السمين جنوبي خانيونس .

واستشهد الأسير المحرر أكرم سلامة شقيق الأسير حسن سلامة فجر اليوم

وسط قطاع غزة

وعادت طائرات الاحتلال إلى قصف منازل المدنيين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وارتقى شهيدان و١٥ مصاب بقصف الاحتلال منزلا لعائلة "المناعمة" غربي المغازي.

كما ارتقى شهيدان بقصف طائرة مسيّرة إسرائيلية لمجموعة من الأهالي في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة وثالث في استهداف منزل بالزوايدة.

وفي دير البلح استشهد اثنين من المواطنين في قصف على منزل لعائلة النمروطي.