اسبانيا: تفسير نتنياهو لمقتل عمال الإغاثة في غزة غير كاف وغير مقبول

أ ف ب/سما/،

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الأربعاء إن التفسيرات التي قدمتها إسرائيل لمقتل سبعة من العاملين في المجال الإنساني في قطاع غزة هذا الأسبوع "غير كافية" و"غير مقبولة".

قال سانشيز خلال مؤتمر صحافي في الدوحة في نهاية جولة شملت ثلاث دول في المنطقة، أنه يتوقع تفسيرات "أكثر تفصيلا بكثير" من تفسيرات نظيره الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. بعد أن اعترف الجيش الإسرائيلي بوقوع "خطأ جسيم" بسبب القصف الذي أسفر عن مقتل سبعة عاملين في منظمة المطبخ المركزي العالمي الخيرية في قطاع غزة.



وقد أقدمت إسرائيل فجر الثلاثاء على استهداف سيارة كانت تحمل موظفين في منظمات دولية في جنوب دير البلح، كانوا يعملون في هيئة الإغاثة المسماة "المطبخ المركزي العالمي" وكانوا يشاركون في تجهيز الميناء العائم غرب غزة.

ولاحقا أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن عدد الضحايا من بين موظفي الإغاثة الأجانب ارتفع الى 7.

وأكد مؤسس منظمة "المطبخ المركزي العالمي" خوسيه أندريس اليوم الأربعاء، أن الهجوم الإسرائيلي لم يكن مجرد خطأ وأنه جرى استهدافهم "بشكل منهجي، سيارة إثر سيارة".