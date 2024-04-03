الاتحاد الأوروبي: على "إسرائيل" بدء التحقيق بحادثة "المطبخ العالمي"

غزة/سما/

قال الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إن مقتل 7 من موظفي المطبخ المركزي العالمي في غارة إسرائيلية بقطاع غزة "أمر مروع"، داعيا تل أبيب إلى تنفيذ "عاجل" لالتزامها بإجراء تحقيق "شامل" في الحادثة.

جاء ذلك في بيان على لسان مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد جانيز لينارتشيتش، نشر على الموقع الإلكتروني للكتلة الأوروبية.

ومساء الاثنين، استهدف الجيش الإسرائيلي قافلة لمنظمة "المطبخ العالمي" بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفلسطين.

وذكر البيان أن "قتل قوات الدفاع الإسرائيلية سبعة أعضاء من الفريق الإنساني التابع للمطبخ المركزي العالمي أثناء سفرهم لإيصال الغذاء إلى الفئات الأكثر ضعفا في غزة، أمر مروع".

وحث على "التنفيذ العاجل للالتزام المعلن من قبل السلطات الإسرائيلية بإجراء تحقيق شامل وضمان مساءلة المسؤولين".

وشدد على "التزام إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي بحماية العاملين في المجال الإنساني في جميع الأوقات".

والثلاثاء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "للأسف، وقع خلال اليوم الأخير حادث مأساوي، عبارة عن استهداف غير مقصود من قبل قواتنا لأناس أبرياء في قطاع غزة".

وفي محاولة لتبرير الهجوم أضاف نتنياهو: "هذا يحدث في أوقات الحرب، ونحن نفحص ذلك بشكل كامل ونجري اتصالات مع الحكومات المعنية وسنفعل كل شيء كي لا يتكرر هذا أبدا".

وأكد البيان الأوروبي على فقدان عدد كبير من العاملين في المجال الإنساني حياتهم منذ بداية الحرب في غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأشاد الاتحاد الأوروبي بـ"العمل الذي لا يقدر بثمن للأمم المتحدة وجميع الجهات الإنسانية الفاعلة في تقديم المساعدات المنقذة للحياة في ظروف صعبة للغاية في غزة".

وحث الاتحاد إسرائيل على "الوفاء بالتزامها بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى المحتاجين" في القطاع المحاصر.

ومساء الثلاثاء، وجه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بتشكيل فريق محترف للتحقيق في مقتل عمال الإغاثة.

من جانبه، زعم الجيش الإسرائيلي في بيان، الثلاثاء، أنه فتح تحقيقا "معمقا في الحادث من خلال أعلى الرتب في الجيش لفهم جميع ملابساته".

وعقب الحادثة، أعلنت "المطبخ المركزي العالمي"، الثلاثاء، تعليق عملياتها لنقل المساعدات الإنسانية في غزة، معربة عن شعورها "بالصدمة" لمقتل 7 من أعضاء فريقها في غارة للجيش الإسرائيلي على غزة.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر، حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا، ما أدى لمثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".