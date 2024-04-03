  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

طهران: سنرفع دعوى قضائية ضد "إسرائيل"

الأربعاء 03 أبريل 2024 06:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران: سنرفع دعوى قضائية ضد "إسرائيل"



طهران/سما/

أعلن مساعد الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، محمد دهقان، أن حكومة بلاده ستعلن قريبا عن الشكوى القانونية ضد إسرائيل لاستهدافها القنصلية الإيرانية في دمشق.

وصرح دهقان، اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع مجلس الوزراء للصحفيين حول الشكوى القانونية ضد إسرائيل بخصوص استهدافها  القنصلية الإيرانية في دمشق، قائلا: "سيتخذ المجلس الأعلى للأمن القومي قرارا بشأن هذا الموضوع، لكننا سنعلن قريبا عن القرارات القانونية في هذا الخصوص".

وأضاف: "نحن الآن بصدد دراسة القضية من الناحية القانونية وسنصدر إعلانا في أقرب وقت ممكن".

وكان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عقد اجتماعا برعاية الرئيس إبراهيم رئيسي أمس الثلاثاء، و"اتخذ القرارات اللازمة حول الرد على هجوم إسرائيل.

تجدر الإشارة إلى أن الطيران الإسرائيلي قصف قبل أمس الاثنين، مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.

ويضم مبنى القنصلية أيضا مقر إقامة السفير الإيراني لدى الجمهورية العربية السورية، حسين أكبري.

وحسب وسائل إعلام إيرانية تم تدمير مبنى القنصلية بالكامل كما أسفر الهجوم عن مقتل 13 شخصا بينهم 7 مستشارين عسكريين إيرانيين، و6 مواطنين سوريين.

الأكثر قراءة اليوم

تعليق حماس على تصريحات نتنياهو حول بلورة اتفاق جديد

هكذا تعمّدت "إسرائيل" قتل موظفي الإغاثة في غزة..

القناة 12: واشنطن رفضت خطة إسرائيلية لإخلاء رفح

انسحاب حاضرين من إفطار رمضاني مع بايدن

إدارة بايدن تضغط على الكونغرس للموافقة على إرسال طائرات مقاتلة قيمتها 18 مليار دولار لـ"إسرائيل"

إعلام إسرائيلي: دوي انفجار بالقرب من قاعدة "عوفدا" الجوية في وادي عربة

لأول مرة منذ نوفمبر.. صواريخ من لبنان تستهدف نهاريا

الأخبار الرئيسية

photo_2024-04-03_17-38-47

"حكومة غزة" تسلم جثامين عمال الإغاثة الأجانب للأمم المتحدة

7DC21369-B803-4290-8FBB-BD20249EB40F

هنية: متمسكون بمطالبنا لوقف إطلاق النار في غزة

660d697d423604739e5c18a4

نصر الله في "يوم القدس": بجب أن نخرج من هذه الحرب منتصرين على الإسرائيلي

غزة

الإعلام العبري: القاهرة أوصت تل أبيب بعدم تدمير حماس بالكامل

عائلات أسرى الكنسيت

فيديو وصور.. عائلات أسرى إسرائيليين في غزة تقطع جلسة بالكنيست..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية