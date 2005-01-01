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سفيرة "إسرائيل" في موسكو: مستعدون لأي رد إيراني

الأربعاء 03 أبريل 2024 06:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفيرة "إسرائيل" في موسكو: مستعدون لأي رد إيراني



موسكو/سما/

قالت السفيرة الإسرائيلية لدى موسكو سيمونا هالبرين إن إسرائيل مستعدة لأي رد إيراني على استهداف قنصلية طهران في دمشق.

وقالت هالبرين: "إسرائيل مستعدة دائما، تاريخنا يثبت أنه عندما نتعرض للتهديد يجب أن نأخذ هذه التهديدات على محمل الجد وأن نكون مستعدين".


في الوقت نفسه لم تعلق هالبرين على حادثة الهجوم على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، مضيفة: "لن أعلق على ذلك، لكن يمكنني القول إنها لم تكن السفارة أو القنصلية بل مبنى قريب".

واستهدف الطيران الإسرائيلي مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أسفر عن دمار كبير فيها وفي المباني المجاورة، ومقتل كل من كان بداخل المبنى.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل عميدين في صفوفه (العميد محمد رضا زاهدي والعميد محمد هادي حاجي رحيمي)، و5 من الضباط المرافقين لهما.

وشددت طهران على أنه يجري التحقيق في أبعاد الهجوم، محذرة من أن "المسؤولية عن نتائجه تقع على عاتق النظام الصهيوني المعتدي".

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