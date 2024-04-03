"حزب الله" ينعى أحد مقاتليه ويعلن استهداف تجمعات للجيش الإسرائيلي

نعى "حزب الله" اللبناني أحد عناصره اليوم الأربعاء، وأعلن تنفيذ عمليات ضد مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي .
وقال "حزب الله" في بيانين منفصلين: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية
عند الساعة 08:50 من صباح يوم الأربعاء 03-04-2024 موقع الراهب وتجمعا لجنود العدو في محيطه بالأسلحة الصاروخية.
عند الساعة 09:50 من صباح يوم الأربعاء 03-04-2024 تموضع قيادة سرية مستحدث خلف ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية".
عند الساعة 11:00 من صباح يوم الأربعاء 03-04-2024 تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في خلة وردة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.
عند الساعة 03:05 من بعد ظهر يوم الأربعاء 03-04-2024 موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.
عند الساعة 15:55 من بعد ظهر يوم الأربعاء 03-04-2024 مجموعة من جنود العدو أثناء قيامهم بعملية تحصين لموقع المرج بقذائف المدفعية وأوقعوا فيهم إصابات مؤكدة.
كما نعى في بيان: "الشهيد المجاهد حسن إبراهيم علول (حسن) مواليد عام 2003 من بلدة السكسكية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".