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"حزب الله" ينعى أحد مقاتليه ويعلن استهداف تجمعات للجيش الإسرائيلي

الأربعاء 03 أبريل 2024 06:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" ينعى أحد مقاتليه ويعلن استهداف تجمعات للجيش الإسرائيلي



بيروت/سما/

نعى "حزب الله" اللبناني أحد عناصره اليوم الأربعاء، وأعلن تنفيذ عمليات ضد مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي .

وقال "حزب الله" في بيانين منفصلين: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية

عند الساعة 08:50 من صباح يوم الأربعاء 03-04-‌‏2024 موقع ‏الراهب وتجمعا لجنود العدو في محيطه بالأسلحة الصاروخية.  ‏

عند الساعة 09:50 من صباح يوم الأربعاء 03-04-‌‏2024 تموضع ‏قيادة سرية مستحدث خلف ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية".

عند الساعة 11:00 من صباح يوم الأربعاء 03-04-‌‏2024  تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في خلة وردة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة. 

 عند الساعة 03:05 من بعد ظهر يوم الأربعاء 03-04-‌‏2024 ‏موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة ‏مباشرة.  ‏ 

عند الساعة 15:55 من بعد ظهر يوم الأربعاء 03-04-‌‏2024 ‏مجموعة من جنود ‏العدو أثناء قيامهم بعملية تحصين لموقع المرج بقذائف المدفعية وأوقعوا ‏فيهم إصابات مؤكدة. ‏ 

 

كما نعى في بيان: "الشهيد المجاهد حسن إبراهيم علول (حسن) مواليد عام 2003 من بلدة السكسكية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

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