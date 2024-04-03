  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نصر الله في "يوم القدس": بجب أن نخرج من هذه الحرب منتصرين على الإسرائيلي

الأربعاء 03 أبريل 2024 06:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
نصر الله في "يوم القدس": بجب أن نخرج من هذه الحرب منتصرين على الإسرائيلي



بيروت/سما/

أكد أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، الأربعاء، أن عملية "طوفان الأقصى" وضعت إسرائيل على حافة الهاوية، وأنه "يجب الخروج من هذه الحرب بالنصر على إسرائيل وكل من يقف خلفها".


وفي كلمة له خلال فعالية "منبر القدس" بمناسبة "يوم القدس العالمي"، قال نصر الله: "يجب أن نقف إجلالا وتقديرا أمام صمود أهل غزة وهم يواجهون القتل العشوائي والتجويع، الذين صنعوا ملحمة تاريخية قل نظيرها.. يجب أن نتوقف أمام التقدير للجبهات المساندة في لبنان واليمن والعراق، فهي تنجز وتواصل العمل ولا تخلي الساحة على الرغم من التهديدات".

وأضاف نصر الله: "نذكر بالقصف والعدوان على سوريا الذي راح ضحيته أفراد من حزب الله".

واستطرد: "تكاد تمضي ستة أشهر والحرب مستمرة على الرغم من قرارات مجلس الأمن والمجتمع الدولي..وما نؤكده اليوم.. أولا.. الحاجة إلى الثبات ومواصلة العمل، والنصر آت في قطاع غزة والجبهات المساندة.. ثانيا.. توفير نقاط القوة لاستمرار طوفان الاقصى، وهذه مهمتنا جميعا.. ثالثا.. يجب أن نعلم بخسائر الكيان الصهيوني والمشروع الأمريكي في المنطقة".

وأكمل أمين عام "حزب الله": "مسؤوليتنا جميعا أن نكشف الإنجازات الاستراتيجية نتيجة "طوفان الأقصى" ونبينها أمام الجميع".

وأردف حسن نصر الله: "حرب تموز أسقطت مشروع الشرق الأوسط الجديد ومعه مشروع إسرائيل الكبرى.."طوفان الأقصى" وضع الكيان على حافة الهاوية والسقوط النهائي والزوال، وملامح هذا الأمر ستظهر مع الوقت".

وتابع نصرالله: "يجب أن نعمل للخروج من المعركة منتصرين وشامخين، وأن نلحق الهزيمة بالعدو وكل من يقف وراءه".

الأكثر قراءة اليوم

تعليق حماس على تصريحات نتنياهو حول بلورة اتفاق جديد

هكذا تعمّدت "إسرائيل" قتل موظفي الإغاثة في غزة..

القناة 12: واشنطن رفضت خطة إسرائيلية لإخلاء رفح

انسحاب حاضرين من إفطار رمضاني مع بايدن

إدارة بايدن تضغط على الكونغرس للموافقة على إرسال طائرات مقاتلة قيمتها 18 مليار دولار لـ"إسرائيل"

مؤسس “المطبخ العالمي”: على" إسرائيل" وقف جرائمها العشوائية

إعلام إسرائيلي: دوي انفجار بالقرب من قاعدة "عوفدا" الجوية في وادي عربة

الأخبار الرئيسية

7DC21369-B803-4290-8FBB-BD20249EB40F

هنية: متمسكون بمطالبنا لوقف إطلاق النار في غزة

غزة

الإعلام العبري: القاهرة أوصت تل أبيب بعدم تدمير حماس بالكامل

عائلات أسرى الكنسيت

فيديو وصور.. عائلات أسرى إسرائيليين في غزة تقطع جلسة بالكنيست..

قصف ااجنب

كندا ودول أخرى ترسل "توبيخاً دبلوماسياً" لإسرائيل لقتلها عمال إغاثة في غزة

صحيفة مصرية: تغيّرات في موقف إسرائيل متعلقة بعودة السكان إلى شمال قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية