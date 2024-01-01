ابو ظبي : إطلاق النسخة الجديدة لموقع " أخبار السياحة الخليجية "

ابو ظبي/سما/

أطلقت شركة آيريس ميديا، الشركة الرائدة في مجال الخدمات الإعلامية في أبوظبي، النسخة الجديدة للموقع الإخباري الالكتروني المعروف " أخبار السياحة الخليجية www.gulftourism.news

وتتيح النسخة الجديدة لهذا الموقع الإخباري المتخصص في تغطية أخبار السياحة والترفيه والمنوعات والتعليم سهولة تصفح ومتابعة الاخبار والرحلات والمغامرات السياسية , اضافة الى متابعة الاعلانات التى ينشرها الموقع بالتعاون مع شركة غوغل Google

وتتضمن النسخة الجديدة التى تمّ تصميمها بأسلوب عصري ومبتكر وبمواصفات حديثة تحاكي أحدث ما توصلت إليه الثورة الرقمية في مجال برمجة وتصميم وإدارة المواقع الإلكترونية، تغطية خبرية يومية مصوّرة تشمل كافة الأنشطة المُتخصّصة في قطاعى الضيافة والترفيه والثقافة والمنوعات بدولة الإمارات وغيرها من دول المنطقة والعالم .

وقال د. جمال المجايدة، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة آيريس ميديا: "نتطلّع إلى استقطاب وجذب الجمهور بطرق فريدة ومُتميّزة بعيداً عن الطرق التقليدية المُتّبعة في التواصل مع الإعلام ".

وأعرب عن امله في " أن يعمل هذا الموقع الاخباري بإطلالتهالجديدة، على تقديم المزيد من المعرفة في قطاعي الضيافة والترفيه للقارئ العربي اينما كان ".

واختتم تصريحه قائلاً " سوف يُساعدنا هذا التطوير على تقديم المزيد من المُساهمات المجتمعية، ولعب دور مهم في مجال تطوير المشهد الإعلامي الحالي الذي يشهد تحوّلات وتغيّرات مُتسارعة".

يتضمن الموقع الاخباريwww.gulftourism.news اقساما للفنادق والطيران والاقتصاد والتعليم وحول العالم بالاضافة الي المعارض والمؤتمرات والصحة والسياحة العلاجية ومقالات وآراء الكتاب

كما يتضمن اقساماً للفنون والتكنولوجيا والمنوعات والترفيه والمطاعم والموضة والجمال بهدف إرضاء كافة شرائح القراء والمهتمين .