الاحتلال يشن حملات دهم واعتقال بالضفة

الضفة المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، حملات دهم واسعة بالضفة الغربية المحتلة، تخللها اشتباكات مع المقاومين.

وأفادت مصادر اعلامية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس وانتشرت في عدد من الأحياء الغربية، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها.

واعتقلت الأسير المحرر والطالب بجامعة النجاح أحمد غسان خالد من منزل عائلته في حي المعاجين، كما اعتقلت الشاب نضال قرقش من منزله بحي رفيديا.

كما داهمت قوات الاحتلال بناية سكنية في حي التعاون الأوسط بالمدينة، وأجبرت ساكنيها على إخلائها، واصطحبت أحد الأسرى الذي اعتقل مؤخرا إلى داخل البناية، ونفذت تفجيرا داخل إحدى الشقق قبل انسحابها.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينتي رام الله والبيرة، واعتقلت المواطن عبد خضر من منزله في حي رام الله التحتا، كما اعتقلت ١٥ مواطنا من أبناء قطاع غزة في حي الماصيون برام الله، والشقيقين عز الدين ومحيي الدين الفرنسي من حي البالوع بمدينة البيرة.

واعتقلت قوات الاحتلال الصحفية أسماء نوح هريش من بلدة بيتونيا غرب رام الله، واعتقلت والدة الشهيد أحمد ياسين غيظان وشقيقيه عبد الرحمن وسليمان بعد مداهمة منزلهم في بلدة قبيا غرب رام الله، بالإضافة لاعتقال الشاب ثائر صالح وشاب آخر.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفارعة جنوب طوباس بعدد كبير من الآليات العسكرية بينها جرافات، عبر حاجز الحمرا العسكري، وانتشر الجنود والقناصة على بعض البنايات، وسط اشتباكات مسلحة مع المقاومين الذين استهدفوا آليات الاحتلال بالرصاص والعبوات الناسفة محلية الصنع وتمكنوا من إعطاب عدة آليات.

وقامت جرافات الاحتلال بتجريف الشوارع وتدمير البنية التحتية وأبواب المحال التجارية، في السوق الرئيس بالمخيم.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية وانتشرت في عدد من أحيائها، واعتقلت الشاب رامي الأقرع بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، وانتشرت في شوارعها، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان، واعتقلت الأسير المحرر فتحي كنعان والد الشهيد محمد فتحي كنعان، والأسير المحرر محمد فوزي الخطيب، بعد مداهمة منزليهما.

واعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبان من عائلة واحدة من مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم شعفاط وسط مواجهات عنيفة بينها وبين الشبان، واعتقلت 5 شبان من عائلة الجولاني، بعد دهم وتفتيش منازل ذويهم، وهم: يحيى الجولاني، وزكريا الجولاني، وبلال الجولاني، ونضال الجولاني، ونبال الجولاني.