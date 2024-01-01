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حالة الطقس: اجواء صافية وحارة

الأربعاء 03 أبريل 2024 10:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: اجواء صافية وحارة



غزة / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، صافياً بوجه عام وحارا نسبيا إلى حار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً بوجه عام ولطيفاَ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلةالسرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد الخميس صافياً بوجه عام وحارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يكون الجو صافياً بوجه عام وحارا نسبيا إلى حار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت المقبل، يكون الجو صاف إلى غائم جزئي معتدلاً نهاراً بارداً خلال ساعات المساء والليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

#حالة الطقس

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