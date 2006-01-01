إيران: مقطع فيديو يظهر العميد الراحل زاهدي في جبهات حرب تموز

طهران/سما/

أظهر مقطع فيديو مستشار الحرس الثوري الإيراني محمد رضا زاهدي الذي قتل مع آخرين بالعدوان الإسرائيلي على قنصلية إيران بدمشق، خلال تواجده في لبنان خلال حرب تموز بين حزب الله وإسرائيل.

ونشرت وكالة "تسنيم" مقطع فيديو قالت إنه يوثق مشاهد تواجد العميد زاهدي في جبهات حرب الـ33 يوما في لبنان عام 2006، وظهر في الفيديو أيضا القائد الراحل في الحرس الثوري قاسم سليماني، والقائد الراحل في "حزب الله" عماد مغنية.



هذا وارتفع عدد القتلى في الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق إلى 13 قتيلا، بينهم 7 أعضاء في الحرس الثوري الإيراني.

في حين أكد المرشد الإيراني علي خامنئي أنه "ستتم معاقبة الكيان الخبيث، وسنجعلهم يندمون على هذه الجريمة وغيرها".