هليفي بعد مقتل فريق الإغاثة بقصف إسرائيلي: "خطأ فادح نتيجة تشخيص خاطئ بظروف معقدة"

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، وفق بيان أصدره الجيش بعد انتصاف ليل الثلاثاء – الأربعاء، إن "هذا الحدث الصعب كان نتيجة تشخيص خاطئ في ظروف معقدة في الليل خلال الحرب. لم يكن ينبغي حدوث ذلك وسنكمل التحقيق في الأيام القريبة حتى نستخلص العبر وننفذها على الفور".

وأضاف "أتممنا التحقيق الأولي حول ما حدث، إذ أن الضربة لم تكن متعمدة ضد عمال الإغاثة، ونحن سنواصل العمل من أجل توفير الحماية للمنظمات الدولية التي تقوم بتوزيع المساعدات الإنسانية".

وأشار هليفي إلى أن "الضربة هي خطأ فادح. إسرائيل تخوض حربا ضد حماس وليس ضد سكان غزة، إذ أننا نعتذر عن هذه الضربة غير المتعمدة ونقوم بالتحقيق بدقة في ما حدث على أن نشارك نتائج التحقيق بشفافية كاملة مع المطبخ المركزي العالمي والهيئات الدولية الأخرى".

واعتبر "نحن نرى أهمية كبيرة في الاستمرار بتقديم المساعدات الإنسانية وسنواصل العمل للمساعدة في هذه الجهود الحيوية".