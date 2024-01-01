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"إسرائيل" تقر بقتلها موظفي الإغاثة وتعلن فتح غرفة عمليات لتنسيق توزيع المساعدات في غزة

الثلاثاء 02 أبريل 2024 10:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تقر بقتلها موظفي الإغاثة وتعلن فتح غرفة عمليات لتنسيق توزيع المساعدات في غزة



القدس المحتلة/سما/

قدم الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ، مساء الثلاثاء، “اعتذاره” بعد مقتل سبعة متعاونين مع المنظمة الأمريكية غير الحكومية “وورلد سنترال كيتشن” في ضربة إسرائيلية في قطاع غزة.

وأورد بيان للرئاسة أن “الرئيس هرتسوغ يعرب عن حزنه الكبير واعتذاره الصادق إثر الوفاة المأسوية لفريق وورلد سنترال كيتشن الليلة الفائتة في قطاع غزة، وقدم تعازيه الى عائلاتهم وأقربائهم”، موضحا أنه أجرى اتصالا بمؤسس المنظمة الطاهي الإسباني الأمريكي خوسيه أندريس.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن تل أبيب ستفتح غرفة عمليات مشتركة مع مجموعات دولية لتمكين تنسيق توزيع المساعدات في غزة مع الجيش وذلك في أعقاب الضربة التي أثارت موجة استنكار عالمية.

وفي وقت سابق، أقر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن جيش الاحتلال قتل “عن غير قصد” سبعة من عمال الإغاثة في غارة جوية على قطاع غزة، وفق زعمه.

وقال لدى مغادرته المستشفى في القدس بعد أن خضع لعملية جراحية: “للأسف، وقعت في اليوم الأخير حادثة مأساوية حين قصفت قواتنا أبرياء في قطاع غزة عن غير قصد”. وأضاف: “يحدث هذا في الحرب، سنحقق في الأمر بشكل تام، نحن على اتصال مع الحكومات، وسنفعل كل شيء حتى لا يتكرر ذلك”.

في السياق ذاته، أقر جيش الاحتلال أن إحدى ضرباته على غزة تسببت في مقتل سبعة أشخاص يعملون لصالح منظمة “وورلد سنترال كيتشن للإغاثة”، وأضاف أن قائد الجيش سيراجع نتائج تحقيق أولي.

وجاء في بيان للجيش أن “الحادث المأساوي الليلة الماضية وقع نتيجة ضربة للجيش، ونحن نحقق في ملابسات الحادث”.

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