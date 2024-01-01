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بطلب روسي.. مجلس الأمن يناقش قصف إسرائيل قنصلية إيران بدمشق

الثلاثاء 02 أبريل 2024 05:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
بطلب روسي.. مجلس الأمن يناقش قصف إسرائيل قنصلية إيران بدمشق



دمشق/سما/

يعقد مجلس الأمن الدولي، مساء الثلاثاء، جلسة لمناقشة القصف الإسرائيلي على القسم القنصلي بسفارة إيران بالعاصمة السورية دمشق، تلبية لطلب من روسيا.

وقال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي: "بعد الغارة الجوية الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق اليوم (مساء الاثنين)، لجأ الإيرانيون إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة هذا العمل".

وأضاف في منشور بمنصة إكس: "وعقب رسالتهم (الاحتجاجية إلى المجلس)، طلبنا (جلسة) إحاطة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة".

وأوضح المسؤول الروسي أن الرئاسة المالطية لمجلس الأمن حددت موعد الجلسة عند الساعة 15:00 بتوقيت نيويورك (19:00 ت.غ).

وفي وقت سابق الثلاثاء، ذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية أن سفيرة ومساعدة ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة زهراء ارشادي، طالبت في رسالة إلى مجلس الأمن "إدانة الهجوم الإجرامي بأشد العبارات الممكنة وعقد اجتماع عاجل للتعامل مع الانتهاكات العلنية لقواعد ومبادئ القانون الدولي" من قبل إسرائيل.​​​​​​​

ومساء الاثنين، ذكرت الوكالة أن القسم القنصلي بسفارة طهران بدمشق تعرض لهجوم صاروخي إسرائيلي.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان، مقتل 7 من أعضائه بينهم جنرالان في "الهجوم الإسرائيلي" على البعثة بدمشق.

ورغم عدم تبني تل أبيب للهجوم، فإن إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إنه "لم يستهدف مبنى السفارة الإيرانية، بل مبنى مجاورا للسفارة كان بمثابة المقر العسكري للحرس الثوري".

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