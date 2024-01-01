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346 ألف طفل بغزة دون الخامسة يواجهون خطر سوء التغذية

الثلاثاء 02 أبريل 2024 05:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
346 ألف طفل بغزة دون الخامسة يواجهون خطر سوء التغذية



غزة/سما/

حذرت منظمة إنقاذ الطفولة، الثلاثاء، من تعرض 346 ألف طفل دون سن الخامسة بقطاع غزة إلى سوء التغذية، في ظل استمرار تدهور الوضح الصحي جراء الحصار الإسرائيلي.

وقالت المنظمة العالمية في بيان، إن "أطفال غزة دون سن الخامسة والبالغ عددهم 346 ألف هم الأكثر عرضة لخطر سوء التغذية، مع التدهور السريع للوضع الكارثي في جميع أنحاء القطاع".

وأوضحت المنظمة أن التقديرات الحالية تشير إلى أن "واحداً من كل ثلاثة أطفال دون سن الثانية شمال غزة يعاني من الهزال، مقارنة بواحد من كل ستة أطفال في يناير/كانون الثاني الماضي، وفقاً لمجموعة التغذية العالمية".

وبينت أن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في غزة "لا يحصلون على الغذاء والرعاية الطبية التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة في ظل منع دخول الغذاء وانهيار النظام الصحي".

وبشكل مستمر، تحذر منظمة الصحة العالمية من مغبة انهيار النظام الصحي في غزة نتيجة الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ أكثر من نصف عام.

ومنذ بدء حربها على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، تستهدف القوات الإسرائيلية بهجمات ممنهجة ومتواصلة المرافق الطبية والمستشفيات في مختلف مناطق القطاع، ما تسبب في تدمير المنظومة الصحية، وكارثة إنسانية وتدهور في البنى التحتية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال رمضان، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

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