  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نتنياهو وجيش الاحتلال يقرّان بقتل عمال إغاثة في قطاع غزة

الثلاثاء 02 أبريل 2024 05:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو وجيش الاحتلال يقرّان بقتل عمال إغاثة في قطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

 أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء، بأن جيش الاحتلال قتل “عن غير قصد” سبعة من عمال الإغاثة في غارة جوية على قطاع غزة، وفق زعمه.

وقال لدى مغادرته المستشفى في القدس بعد أن خضع لعملية جراحية: “للأسف، وقعت في اليوم الأخير حادثة مأساوية حين قصفت قواتنا أبرياء في قطاع غزة عن غير قصد”. وأضاف: “يحدث هذا في الحرب، سنحقق في الأمر بشكل تام، نحن على اتصال مع الحكومات، وسنفعل كل شيء حتى لا يتكرر ذلك”.

في السياق ذاته، أقر جيش الاحتلال أن إحدى ضرباته على غزة تسببت في مقتل سبعة أشخاص يعملون لصالح منظمة “وورلد سنترال كيتشن للإغاثة”، وأضاف أن قائد الجيش سيراجع نتائج تحقيق أولي.

وجاء في بيان للجيش أن “الحادث المأساوي الليلة الماضية وقع نتيجة ضربة للجيش، ونحن نحقق في ملابسات الحادث”.

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل اتصال هاتفي بين بلينكن والرئيس عباس

محدث.. 7 شهداء بينهم عاملون أجانب بمنظمات دولية في قصف إسرائيلي على دير البلح (صور وفيديو)

متحدث أممي سابق : اجتماع في "إسرائيل" الأسبوع الماضي مع منظمات أممية يستثني الأونروا وغوتيرش يعترض..

مسؤول إسرائيلي: "هناك إمكانية لإحراز تقدم" في المفاوضات بشأن غزة

استعدادات إسرائيلية غير مسبوقة للحرب مع حزب الله!

من هو العميد محمد رضا زاهدي الذي اغتالته "إسرائيل"؟

غالانت: السيطرة الإسرائيلية على غزة غير ممكنة والبديل بمحليين لا ينتمون لحماس

الأخبار الرئيسية

يديعوت: غالانت يفكر في إعداد الإسرائيليين لحرب شاملة محتملة مع لبنان

20231228135850afpp-afp_34963b4.h-730x438

ماذا نعرف عن الدعم العسكري الأمريكي لـ"إسرائيل"؟

نتنياهو-اسود100-5-730x438

إندبندنت: نتنياهو يقود "إسرائيل" لطريق دموي مسدود وعليه الخروج

"وزارة المالية" تعلن صرف رواتب الموظفين غداً الأربعاء

الوسطاء بلوروا مقترحا جديدا لصفقة التبادل بانتظار رد حركة حماس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية