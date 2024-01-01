نتنياهو وجيش الاحتلال يقرّان بقتل عمال إغاثة في قطاع غزة

القدس المحتلة/سما/

أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء، بأن جيش الاحتلال قتل “عن غير قصد” سبعة من عمال الإغاثة في غارة جوية على قطاع غزة، وفق زعمه.

وقال لدى مغادرته المستشفى في القدس بعد أن خضع لعملية جراحية: “للأسف، وقعت في اليوم الأخير حادثة مأساوية حين قصفت قواتنا أبرياء في قطاع غزة عن غير قصد”. وأضاف: “يحدث هذا في الحرب، سنحقق في الأمر بشكل تام، نحن على اتصال مع الحكومات، وسنفعل كل شيء حتى لا يتكرر ذلك”.

في السياق ذاته، أقر جيش الاحتلال أن إحدى ضرباته على غزة تسببت في مقتل سبعة أشخاص يعملون لصالح منظمة “وورلد سنترال كيتشن للإغاثة”، وأضاف أن قائد الجيش سيراجع نتائج تحقيق أولي.

وجاء في بيان للجيش أن “الحادث المأساوي الليلة الماضية وقع نتيجة ضربة للجيش، ونحن نحقق في ملابسات الحادث”.