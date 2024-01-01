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الوفد الإسرائيلي يعود من القاهرة..

الوسطاء بلوروا مقترحا جديدا لصفقة التبادل بانتظار رد حركة حماس

الثلاثاء 02 أبريل 2024 03:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الوسطاء بلوروا مقترحا جديدا لصفقة التبادل بانتظار رد حركة حماس



القدس المحتلة / سما /

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن المفاوضين الإسرائيليين سيعودون من محادثات في القاهرة، الثلاثاء 2 أبريل/نيسان 2024، بعد صياغة مقترح جديد لهدنة في غزة ولتحرير الأسرى الإسرائيلين في غزة، حسب ما أوردته وكالة رويترز.

كما ذكر مكتب نتنياهو أنه: “في إطار المحادثات، وبوساطة مفيدة من مصر، صاغ الوسطاء مقترحاً محدثاً لحركة حماس”. وأضاف البيان أن إسرائيل “تتوقع من الوسطاء أن يضغطوا على حماس بقوة أكبر من أجل التوصل إلى اتفاق”.

في وقت سابق الثلاثاء، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن مفاوضات الهدنة في القاهرة “تسير بشكل إيجابي”، حيث استؤنفت المحادثات في مصر، الأحد 31 مارس/آذار الماضي، حسب ما ذكرته الهيئة.

أضافت الهيئة أن المفاوضين المشاركين في المحادثات الرامية للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة، تمتعوا بموقف “أكثر مرونة”. كما لفتت إلى إمكانية إحراز تقدم في الأيام المقبلة، خاصة في ملف عودة السكان إلى شمال غزة.

بينما قال المسؤول إنه “إذا كانت حماس مهتمة بالتوصل إلى اتفاق، فيمكننا المضي قُدماً”. كذلك تابع: “لقد قطعنا شوطاً طويلاً هذه المرة أيضاً، وهناك إمكانية لإحراز تقدم في الأيام المقبلة”.

#حماس #القاهرة #الوسطاء #اسرائيل #الحرب #غزة

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