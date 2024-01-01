الرئيس الإيراني يتعهّد بالرد على هجوم القنصلية

دمشق / سما /

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الثلاثاء، أنّ الضربات التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق وأدّت إلى استشهاد سبعة من عناصر الحرس الثوري الإيراني أمس لن تمر دون رد.

وقال الرئيس الإيراني: "يوماً بعد يوم، نشهد تعزيز جبهة المقاومة واشمئزاز وكراهية الدول الحرّة للطبيعة غير الشرعية لإسرائيل، هذه الجريمة الجبانة لن تمرّ من دون رد".

وقال تلفزيون العالم الرسمي، اليوم، إن مجلس الأمن القومي الإيراني اجتمع أمس واتخذ القرارات المناسبة بشأن الهجوم على قنصلية طهران في دمشق.



ولم يذكر التلفزيون المزيد من التفاصيل، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.