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إسبانيا ستعترف بالدولة الفلسطينية بحلول يوليو المقبل

الثلاثاء 02 أبريل 2024 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسبانيا ستعترف بالدولة الفلسطينية بحلول يوليو المقبل



مدريد / سما /

ذكرت عدة تقارير نشرتها وسائل إعلام إسبانية اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، قال للصحافيين خلال جولة في الشرق الأوسط، إن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية بحلول يوليو/ تموز.

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية وصحيفتا إلباييس ولابانغوارديا عن سانشيز التعليقات غير الرسمية التي أدلى بها للصحافيين المرافقين له في رحلته في وقت متأخر من أمس الإثنين في العاصمة الأردنية عمّان في اليوم الأول من جولة تشمل زيارة الأردن وقطر والسعودية.

ووفقا للتقارير، قال سانشيزإنه يتوقع أن تتكشف أحداث في الصراع قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في أوائل يونيو/ حزيران، وسلط الضوء على مناقشات جارية في الأمم المتحدة.

وأضاف أنه يتوقع أن تعترف إسبانيا بالدولة الفلسطينية بحلول يوليو/ تموز المقبل، مضيفا أنه يعتقد أنه سيكون هناك قريبا “كتلة محركة” داخل الاتحاد الأوروبي لدفع العديد من الدول الأعضاء إلى تبني نفس الموقف، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية.

وفي اجتماع للمجلس الأوروبي في 22 مارس/ آذار، قال سانشيز إنه اتفق مع زعماء كل من أيرلندا ومالطا وسلوفينيا على “اتخاذ الخطوات الأولى” نحو الاعتراف بالدولة التي أعلنها الفلسطينيون في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وفي قطاع غزة.

وقال في ذلك الوقت، إنه يتوقع أن يتم الاعتراف خلال الدورة التشريعية الحالية التي تستمر أربع سنوات والتي بدأت العام الماضي.

وردا على ذلك، أبلغت إسرائيل الدول الأربع أن خططها بمثابة “مكافأة للإرهاب” ومن شأنها أن تقلل من فرص التوصل إلى حل تفاوضي للصراع في غزة.

واتفقت الدول العربية والاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في إسبانيا في نوفمبر/ تشرين الثاني على أن حل الدولتين هو الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ومنذ عام 1988، اعترفت 139 دولة من أصل 193 دولة في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية.

#إسبانيا #الدولة الفلسطينية

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