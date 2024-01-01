  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التربية: 6050 طالباً استُشهدوا في غزة والضفة منذ بدء الحرب

الثلاثاء 02 أبريل 2024 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
التربية: 6050 طالباً استُشهدوا في غزة والضفة منذ بدء الحرب



غزة / سما /

قالت وزارة التربية والتعليم، إن 6050 طالبا استُشهدوا و10219 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر على قطاع غزة والضفة.

 

وأوضحت التربية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 5994، والذين أصيبوا إلى 9890، فيما استُشهد في الضفة 56 طالبا وأصيب 329 آخرون، إضافة إلى اعتقال 105.

 

وأشارت إلى أن 266 معلما وإداريا استُشهدوا وأصيب 973 بجروح في قطاع غزة، فيما أصيب ستة بجروح، واعتُقل أكثر من 73 في الضفة.

 

ولفتت إلى أن 286 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 111 منها لإضرار بالغة، و40 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 57 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب، كما تم استخدام 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة.

 

وأكدت التربية أن 620 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة.

#التربية والتعليم #الحرب

الأكثر قراءة اليوم

متحدث أممي سابق : اجتماع في "إسرائيل" الأسبوع الماضي مع منظمات أممية يستثني الأونروا وغوتيرش يعترض..

الضغط يدفع "الكابينت" الإسرائيلي لإبداء مرونة أكبر في المفاوضات مع حماس

مسؤول إسرائيلي: "هناك إمكانية لإحراز تقدم" في المفاوضات بشأن غزة

استعدادات إسرائيلية غير مسبوقة للحرب مع حزب الله!

من هو العميد محمد رضا زاهدي الذي اغتالته "إسرائيل"؟

اغتيال قائد بـ"فيلق القدس" الإيراني في غارة إسرائيلية على قنصلية طهران بدمشق

رئيس الأركان الإسرائيلي يعلن عن خطط عسكرية في الشمال بعد قصف قنصلية إيران في دمشق

الأخبار الرئيسية

حماس

حماس تنفي موافقتها على وجود عناصر أممية لمراقبة وقف النار

صفقة تبادل الاسرى

اسرائيل تحدّث اقتراحها في المفاوضات ومستعدة للتحلي بالمرونة بشأن النازحين

تطورات اليوم الـ179 من العدوان الإسرائيلي على غزة

محدث.. 7 شهداء بينهم عاملون أجانب بمنظمات دولية في قصف إسرائيلي على دير البلح (صور وفيديو)

تفاصيل اتصال هاتفي بين بلينكن والرئيس عباس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية